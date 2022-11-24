Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مساعٍ لفتح الطرق المؤدية لـ بحرة

انقطاع التيار عن قرابة 600 مشترك في بحرة والكهرباء: نعمل على إعادة الخدمة

2022-11-24 الساعة 10:02
انقطاع التيار عن قرابة 600 مشترك في بحرة والكهرباء: نعمل على إعادة الخدمة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة بمكة المكرمة.

مساعي لفتح طرق بحرة

وأوضحت شركة الكهرباء، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لما يقارب من 578 مشتركًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس عقدة ميسي والأرجنتين

Img

الحصيني يتوقع توسع الحالة الممطرة الخامسة خلال 36 ساعة

صعوبات التنقل بجدة

كما تمكنت الكهرباء من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في محافظة جدة، رغم صعوبات التنقل نتيجة الحالة المطرية، وتبقى ما يقارب من 3484 مشتركًا موزعة على النحو التالي: 1048 مشتركًا في شمال جدة، و1271 مشتركًا في جنوب جدة، 1110 مشتركين في وسط جدة.

وأوضحت الشركة أنها سوف تصدر تحديثًا دوريًّا بهذا الخصوص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم