انقطاع الكهرباء عن إيلون ماسك أثناء حديثه في G20 

تحدث الملياردير إيلون ماسك، اليوم الاثنين، في مؤتمر الأعمال B20 الذي يُعقد على هامش قمة مجموعة العشرين G20، وجاء اللقاء افتراضيًا حيث شارك عبر رابط فيديو.

وكان اللافت في الأمر أنه ظهر على الشاشة بخلفية مضاءة بالشموع، موضحًا أن الكهرباء قد انقطعت قبل بدء المحادثة بـ 3 دقائق فقط.

وبحسب وكالة رويترز، مزح مؤسس شركة تسلا وصاحب منصة تويتر الحالي، قائلًا إنه يقع تحت رحمة تقلبات الطاقة على الأرض، متابعًا: انظروا إلى هذا الفيديو، الأمر غريب جدًا، أجلس هنا في الظلام محاطًا بالشموع، هذا أطرف شيء حدث لي، التيار الكهربائي انقطع قبل ثلاث دقائق من هذه المكالمة.

خطط إيلون ماسك المقبلة

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة الصواريخ SpaceX، وشركة Neuralink الناشئة لرقائق الدماغ وشركة Boring Company للأنفاق، عن خططه المقبلة قائلًا إنه كان يعمل بأكبر قدر ممكن من الصباح حتى الليل، سبعة أيام في الأسبوع مؤخرًا.

وتابع: لدي الكثير من العمل، هذا أمر مؤكد، نحن حاليًا ندرس حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة مشكلة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

وردًا على ملاحظة مفادها أن العديد من قادة الأعمال في آسيا يريدون أن يكونوا إيلون ماسك آسيا، قال: كن حذرًا مما تتمناه، لست متأكدًا من عدد الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا أنا، إنهم يرغبون في أن يكونوا ما يتخيلون أنه أنا، وهذا ليس الشيء نفسه.