باكستاني بحوزته 135 كيلو جرامًا من القات في قبضة الأمن

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ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمنطقة عسير، القبض على مقيم بحوزته 135 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وذكر الأمن العام في بيان صادر عنه، أن مركز الضبط الأمني بالجوة قبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته 135 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل صهريج محروقات يقوده.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.