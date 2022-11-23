باكستاني بحوزته 135 كيلو جرامًا من القات في قبضة الأمن

ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمنطقة عسير، القبض على مقيم بحوزته 135 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وذكر الأمن العام في بيان صادر عنه، أن مركز الضبط الأمني بالجوة قبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته 135 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل صهريج محروقات يقوده.

إيقاف المتهم

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.