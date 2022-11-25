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بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية

2022-11-25 الساعة 11:44
بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية
المواطن - الرياض

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أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن انتخاب المملكة رئيسًا لمجلس منظمة السياحة العالمية التنفيذي بالإجماع.

اجتماع منظمة السياحة العالمية

وقال الخطيب : الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية ينتخبون بالإجماع المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وتابع الخطيب : خالص الشكر لجميع أعضاء المنظمة، وأؤكد أن هذا اليوم يمثل مرحلة جديدة تقود فيه المملكة للمرة الأولى منظمة السياحة العالمية، وأتطلع إلى أن نعمل معًا لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وكانت أعمال الدورة الـ117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، انطلقت بمدينة مراكش أمس، بمشاركة 250 مشاركًا من وزراء القطاع، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، ومستثمرين متخصصين.

جدول أعمال الاجتماع

ويناقش جدول أعمال الاجتماع، التوجهات الحالية للسياحة الدولية، والوضع المالي للمنظمة، وتقريرًا حول الموارد البشرية، ومقترح إحداث فريق دراسي من أجل إعادة التفكير في سياحة المستقبل، وتقريرًا حول تقدم الإطار القانوني والعملي لإحداث مكاتب إقليمية وموضوعاتية للمنظمة العالمية للسياحة.

وتشكل الدورة التي تستمر يومين، موعدًا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، لإطلاق العديد من المبادرات، ومنها على الخصوص تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال مدة ما بعد كوفيد-19 من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.

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