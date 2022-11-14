بالي تبهر الحضور بتنظيم G20 وسيارة صديقة للبيئة 

استضافت بالي في إندونيسيا قمة مجموعة العشرين G20 هذا العام، وسط تنظيم أشاد به معظم الحضور، حيث ركزت كل الأنظار على الجزيرة التي رحبت بالعشرات من قادة العالم ورجال الأعمال في هذا الحدث الضخم.

إندونيسيا هي الدولة العضو الوحيدة في مجموعة العشرين في جنوب شرق آسيا، وهي أول دولة في المنطقة تستضيف القمة السنوية للمجموعة، وفي العام الماضي، بذلت جاكرتا قصارى جهدها لإظهار مكانتها الدولية بين أقرانها في مجموعة العشرين، ووصفت نفسها بأنها وجهة استثمارية جذابة.

تعزيز الأمن

ظلت الاستعدادات جارية على قدم وساق مع تعزيز الأمن هذا الأسبوع حيث يمكن رؤية العديد من أفراد الأمن بما في ذلك من الجيش وهم يراقبون حركة المرور عند التقاطعات الرئيسية، وحلقت طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة بينما ظلت الشرطة تحوم في المكان لتأمينه.

2300 كاميرا مراقبة

استخدمت الشرطة الإندونيسية 2300 كاميرا مراقبة مزودة بتقنية التعرف على الوجوه لمنع وقوع أحداث غير مرغوب فيها خلال القمة.

32 ألف فرد أمن و14 سفينة

وقال القائد العسكري، انديكا بيركاسا، صباح استضافة القمة إنه تم نشر أكثر من 18 ألف من أفراد الأمن و14300 من العسكريين وضباط الشرطة، بالإضافة إلى 14 سفينة حربية.

مطار بالي

تم افتتاح عدد من مشاريع البنية التحتية الجديدة لدعم القمة، بما في ذلك مرفق VVIP في مطار بالي وثلاثة موانئ تم بناؤها حديثًا، ومن المتوقع أن يستوعب مطار بالي 42 ألف مسافر خلال القمة التي تستمر يومين، بينما تعهدت وكالة الهجرة بترحيل أي أجنبي يتدخل في الحدث.

وقف الأنشطة

لعقد حدث بهذه المكانة، طلبت حكومة بالي بشكل أساسي من بعض سكانها البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة، وخاصة أولئك الذين يعيشون بالقرب من المكان، إيقاف أنشطتهم العامة الأسبوع المقبل.

وطُلب من تلاميذ المدارس والعاملين الدراسة والعمل من المنزل والحد من الاحتفالات التقليدية والأنشطة الدينية لضمان التنفيذ السلس والناجح لاجتماع رئاسة مجموعة العشرين.

مركبة وولينغ

لفتت مركبة من طراز وولينغ أنظار الحضور حيث تعمل بالطاقة الجديدة وجرى استخدامها في الدورة الـ17 من قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية.