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على مدار 20 أسبوعًا

بايدن: أسعار الغاز انخفضت بنسبة 24%

2022-11-04 الساعة 7:42
بايدن: أسعار الغاز انخفضت بنسبة 24%
المواطن - متابعة

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن أسعار الغاز انخفضت بنسبة 24% على مدار 20 أسبوعًا.

اتفاق

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد توصلوا إلى اتفاق بشأن متى سيخضع النفط الروسي لسقف سعري محدد، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مصادر.

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وكشفت المصادر للصحيفة: “قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كل شحنة من النفط الروسي يتم شحنها عن طريق البحر ستخضع فقط لسقف سعر عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على اليابسة، مما يعني أن تكرار بيع نفس النفط لن يخضع للقيود”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، في وقت سابق، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًّا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقال الكرملين: إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن “فرض قيود على أسعار النفط الروسي” سيدمر السوق.

وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط من روسيا، مشيرًا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا، وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقًا لظروف السوق.

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