بايدن أول رئيس أوكتوجيني في التاريخ الأمريكي

نقش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اسمه في كتب التاريخ اليوم الأحد، بالاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، ليصبح أول رئيس أمريكي في الثمانينيات.

وبحسب صحيفة The Washington Free Beacon فإنه بهذا العمر يُصبح أول رئيس أوكتوجيني أي الشخص الذي يتراوح عمره بين 80 و 89 عامًا، وهو أمر مثير للقلق بحسب وصف الصحيفة.

وقال التقرير: تجاوز بايدن متوسط ​​العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة بخمس سنوات كاملة، وإذا حدثت مأساة له ستتولى كاميلا هاريس السلطة باعتبارها رئيسة أمريكا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.

ومع ذلك، قال أطباء البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلات معهم إنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة جو بايدن الذي بات الرئيس الأكبر سنًا في التاريخ الأمريكي.

إنجاز بايدن التاريخي بالأرقام

تاريخ الميلاد: 20 نوفمبر 1942، العمر: 80 سنة، متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة (الذكور): 75.1 سنة، الأحفاد المعترف بهم: ستة مع آخر غير معترف به.

رئيس الولايات المتحدة عندما ولد بايدن: فرانكلين روزفلت توفي عن 63 عامًا، وأبرز زعماء العالم عند ولادة بايدن: أدولف هتلر.

أما عن رؤساء الولايات المتحدة الذين عاشوا أكثر من 86 سنة فهم 7 رؤساء من 46 رئيسًا.

وحاليًا يدرس جو بايدن الترشح لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحضر حاليًا مع أفراد عائلته الموجودون بالفعل في المدينة زفاف حفيدته في البيت الأبيض أمس السبت.