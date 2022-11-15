بايدن استأجر فندقًا بالكامل للقاء الرئيس الصيني

قالت شبكة CNBC إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استأجر فندقًا بالكامل من أجل عقد لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش مؤتمر مجموعة العشرين G20 في بالي، إندونيسيا.

وتابعت الشبكة الأمريكية: استأجر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن فندقًا كاملاً شخصيًا لنفسه فقط خلال قمة مجموعة العشرين في بالي، وعلى ما يبدو، فإن عادة بايدن باستئجار فندق بالكامل كانت موجودة منذ فترة طويلة.

وأضافت: كان لجميع قادة الدول الكبرى الذين حضروا قمة مجموعة العشرين مكان إقامة خاص أثناء تواجدهم في بالي، لكن الرئيس الأمريكي استأجر فندقًا كاملاً من أجل إقامته والحديث مع نظيره الصيني في لقاء امتد 3 ساعات.

وأضافت: لم يتخذ جميع قادة الدول نفس الخطوة، لكن فيما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة فهم مضطرون إلى تثبيت أدوات مختلفة تتعلق بالأمن والرادار وما إلى ذلك، وتقف قوات الأمن على أهبة الاستعداد عند نقاط خاصة.

مكان واسم الفندق

وقالت الشبكة الأمريكية، من المعروف أن بايدن والزعماء الآخرين كانوا في منتجع نوسا دوا الراقي في جزيرة بالي، لكن اسم الفندق وموقعه يظل أمرًا سريًا.



ومع ذلك، نقلت CNBC عن مصادرها أن الفندق هو جراند حياة بالي، وقالت: وصل رئيس الولايات المتحدة إلى مطار نجوراه راي، بالي لحضور قمة مجموعة العشرين، باستخدام طائرة الرئاسة، وقد رحب بوصوله عدد من الممثلين الإندونيسيين مثل وزير السياحة ساندياجا أونو، وبالإضافة إلى ذلك، رحب به العشرات من الراقصين.

ثم استقل جو بايدن سيارة ليموزين سوداء كانت قد أعدت من قبل، وذهب إلى فندق جراند حياة وهو واحد من أفضل الفنادق هناك، وأحد الاعتبارات لاختياره هو سهولة الوصول لأي مكان بالإضافة إلى قربه من المطار حيث يفصله عنه 15 دقيقة فقط.