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السيطرة على مجلس النواب تزيد الضغط

بايدن: فوز الجمهوريين بالكونغرس يعني عزلي

2022-11-07 الساعة 7:54
بايدن: فوز الجمهوريين بالكونغرس يعني عزلي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه يواجه خطر المساءلة والعزل إذا تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية.

وبحسب مجلة نيوزويك، كان بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين أشاروا بالفعل إلى تفكيرهم بشأن عزل بايدن إذا تولى الحزب الجمهوري مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.

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وقال بايدن أمام حشد من الناس في سان دييغو: لقد تم إخباري بالفعل أنه إذا استعادوا مجلسي النواب والشيوخ، فسوف يعزلونني، أنا لا أعلم لماذا وبأي حق سيتم عزلي؟

وأثار هذا الحديث ضحك الجمهور من حوله لكن بايدن استطرد قائلًا: لا، أنا لا أمزح، قالوا ذلك وأضافوا عليه أنهم سيتوقفون عن الحديث بشأن هذا الأمر حتى ضمان فوزهم.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي من المرجح أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب إذا حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب، لـ مجلة Punchbowl News في أكتوبر: أعتقد أن أمريكا لا تحب استخدام العزل لأغراض سياسية على الإطلاق.

ضغط جمهوري لعزل بايدن

ومع ذلك، كان بعض الجمهوريين يضغطون من أجل عزل الرئيس الأمريكي وقد تؤدي السيطرة على مجلس النواب إلى زيادة الضغط على قيادة الحزب الجمهوري للتصويت على مواد العزل.

بايدن إذا فاز الجمهوريون سيتم عزلي 

وفي العام الماضي، قدمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين قرارًا في مجلس النواب لعزل الرئيس الأمريكي، لكن مع سيطرة الديمقراطيين لم يجد القرار إلا دعمًا محدودًا.

ويُفضل الحزب الجمهوري حاليًا الفوز بمجلس النواب، وفقًا لتحليل أجراه موقع الاستطلاعات FiveThirtyEight، لكن السباق على مجلس الشيوخ محتدم أيضًا.

بايدن إذا فاز الجمهوريون سيتم عزلي 

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