بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين

يكافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإحياء معركة الديمقراطيين، قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، المقررة في نوفمبر الجاري.

مؤشرات سلبية

وأشارت نتائج استطلاعات الرأي، التي نشرتها فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس يسعى لإنقاذ حملة الديمقراطيين الانتخابية في ضوء مؤشرات سيئة لاستطلاعات الرأي.

وسيبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحملة الانتخابية في فلوريدا، اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الديمقراطيون في محاولة أخيرة لكسب الناخبين قبل أسبوع واحد فقط من موعد انتخابات التجديد النصفي، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الرئيس في طريقه للخسارة.

أمل أخير

وأوضح تقرير فايننشال تايمز، أن الناخب الأمريكي يفضل دائمًا الحزب غير الموجود في البيت الأبيض، لكن الأمل لدى الديمقراطيين في أن غضب الناخبين من قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو مقابل وايد، إلى جانب قائمة المرشحين الجمهوريين الضعفاء نسبيًا في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يعزز فرصهم في صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه في ظل تأثير التضخم والركود الذي يلوح في الأفق، فإن الجمهوريين في طريقهم لاستعادة مجلس النواب، بينما ستنخفض سيطرتهم على مجلس الشيوخ، حيث يشكل الديمقراطيون حاليًا أغلبية ضئيلة بمجلسي الكونجرس.

جولة مكوكية

وسيزور بايدن، الذي ابتعد إلى حد كبير عن مسار الحملة الانتخابية للديمقراطيين، عددًا قليلاً من الولايات حتى موعد الانتخابات المقرر في 8 نوفمبر، في محاولة لتوفير ثقل للناخبين الديمقراطيين.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي يتخلف كثيرًا عن خصومه الجمهوريين في فلوريدا، التي كانت تعتبر في السابق ولاية متأرجحة لكنها دعمت الجمهوريين بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

محاولة إقناع الشباب

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع ، سيزور بايدن ولاية نيو مكسيكو، حيث تسعى الحاكمة الديمقراطية الحالية ميشيل لوجان جريشام لإعادة انتخابها. ومن المتوقع أن يحاول بايدن جذب الناخبين الشباب من خلال التأكيد على جهود البيت الأبيض لإلغاء جزء من ديون ملايين الطلاب الأمريكيين.

ويتفق المحللون، بشأن أن الناخبين في الولايات الرئيسية في بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، من المرجح أن يقرروا من سيكون الحزب السياسي المسيطر على مجلس الشيوخ.

الاستعانة بأوباما

أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن بايدن سيسافر إلى بنسلفانيا في عطلة نهاية الأسبوع للوقوف إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما في محاولة مدتها 11 ساعة لتعزيز حملة جون فيترمان، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ هناك.

وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لجأ الديمقراطيون للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية واسعة بين ناخبي الحزب الحاكم.

شعبية أوباما

وقبل نحو أسبوع على اقتراع نوفمبر الحاسم والمصيري، وضع الديمقراطيون على عاتق أوباما مهمة إقناع الناخبين لاختيار مرشحين من الحزب، في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس المقبلة.

وقال تقرير لفوكس نيوز، إن أوباما بدا متعجلًا، وكأنه في مهمة استراتيجية خلال ظهوره المتتالي في تجمعات انتخابية.