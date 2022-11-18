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في ظل توتر العلاقات

بايدن لا يرد على اتصالات رئيس أوكرانيا

2022-11-18 الساعة 1:52
بايدن لا يرد على اتصالات رئيس أوكرانيا
المواطن - متابعة

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أفادت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الرد على اتصالات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ظل توتر العلاقات الدولية جراء حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا.

وقالت مصادر مطلعة: إن زيلينسكي طلب تنظيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن لم يتحدثا منذ ليلة الثلاثاء، وفقًا لشبكة سي إن إن.

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يرفض الرد على المكالمات

ويرى محللون أن الرئيس الأمريكي يرفض الرد على مكالمات رئيس أوكرانيا بسبب توتر الأوضاع السياسية على خلفية تساقط صواريخ على بولندا، ونفي روسيا مسؤوليتها عن تلك الصواريخ.

وعبر صاروخ الحدود وسقط على أراضي بولندا، حيث أدى لمقتل شخصين.

وبالرغم من تأكيد مسؤولين سقوط الصاروخ وعدد الضحايا، لم تفصح أي جهة عن هوية القتلى، ولم ينشر أي مشاهد لمقتلهما أو جنازتهما، فيما نفت روسيا مسؤوليتها عن توجيه أي ضربات بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.

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