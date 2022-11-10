Icon

احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon وزارة الدفاع تتيح الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد Icon السكران يطمئن محبيه وينفي إصابته بمرض خطير Icon السعودية تذهل حضور WTM Icon قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر الهلال الأحمر Icon الإطاحة بالمتلفظ على رجل الأمن بحائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان يومًا جيدًا للديمقراطية

بايدن يتعهد: لن يعود ترامب للبيت الأبيض

2022-11-10 الساعة 1:28
بايدن يتعهد: لن يعود ترامب للبيت الأبيض
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثنى الرئيس الأميركي جو بايدن،  على انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها “يوم جيد للديمقراطية”، متعهدًا بالعمل على عدم عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة.

يوم جيد للديمقراطية

ورغم أن التوقعات كانت تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب، فقد نجح معسكر بايدن في الحد من الأضرار التي كانت مرجحة.

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: أعتقد أنه كان يومًا جيدًا للديمقراطية ويومًا جيدًا للولايات المتحدة.

إنهاء الخلاف السياسي

وأضاف الرئيس الأمريكي، في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك”، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري، مضيفًا: الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات مثلما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.

وأردف بايدن: الجمهوريون لم يحققوا انتصارًا ضخمًا كما توقعوا، وأغلب الشعب الأمريكي يدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي، وسأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة.

واختتم بايدن بقوله: أدعو لإنهاء الخلاف السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار
حصاد اليوم

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار

حصاد اليوم
في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!

السعودية اليوم
صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري
الرياضة

صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري

الرياضة
إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022
السعودية اليوم

إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022

السعودية اليوم
وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء
السعودية اليوم

40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء

السعودية اليوم
تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي
السعودية اليوم

تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي

السعودية اليوم
أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022
كأس العالم

أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022

كأس العالم