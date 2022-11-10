بايدن يتعهد: لن يعود ترامب للبيت الأبيض

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أثنى الرئيس الأميركي جو بايدن، على انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة، ووصفها بأنها “يوم جيد للديمقراطية”، متعهدًا بالعمل على عدم عودة سلفه دونالد ترامب إلى الرئاسة.
ورغم أن التوقعات كانت تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب، فقد نجح معسكر بايدن في الحد من الأضرار التي كانت مرجحة.
وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي: أعتقد أنه كان يومًا جيدًا للديمقراطية ويومًا جيدًا للولايات المتحدة.
وأضاف الرئيس الأمريكي، في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك”، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري، مضيفًا: الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات مثلما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.
وأردف بايدن: الجمهوريون لم يحققوا انتصارًا ضخمًا كما توقعوا، وأغلب الشعب الأمريكي يدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي، وسأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة.
واختتم بايدن بقوله: أدعو لإنهاء الخلاف السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى.