Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
أثار الموقف سخرية الأمريكيين

بايدن يجري حوارًا مع الديك الرومي قبل يوم الشكر

2022-11-22 الساعة 5:34
بايدن يجري حوارًا مع الديك الرومي قبل يوم الشكر
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يحاول إجراء حوار مع ديك رومي، بمناسبة يوم الشكر الأمريكي، الأمر الذي أثار سخرية العديد من القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
Img

أوكرانيا تدعو مواطنيها للمغادرة لتوفير الكهرباء

Img

فلكية جدة: غرة جمادى الأولى الجمعة المقبل وفقًا للحسابات العلمية

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال احتفالات يوم الشكر، بايدن وهو يتقدم نحو ديك رومي، ويبدأ في إلقاء خطابه ومقاطعته من خلال محاولة بدء حوار مع الطير.

يوم الشكر الأمريكي 

يحتفل الأمريكيون بيوم الشكر سنويًا للتعبير على الشكر على النعم التي يتمتع بها الشعب ومن أبرز تقاليد الاحتفال به تناول وجبة تضم ديكًا روميًا، وقد بدأ هذا التقليد منذ عام 1963.

بايدن يجري حوارًا مع ديك رومي!

وأطلق الرئيس الديموقراطي مزحة على الجمهوريين أثناء حواره مع الديك الرومي لفشلهم في تحقيق أهدافهم في الانتخابات النصفية، قائلاً إن الموجة الحمراء الوحيدة التي ستكتسح الولايات المتحدة هي الصلصلة المنسكبة على الوجبة.

ويُطلق مصطلح الموجة الحمراء كناية عن تحقيق الحزب الجمهوري لأصوات أكثر في الانتخابات النصفية، بينما يُطلق مصطلح الموجة الزرقاء على الحزب الديمقراطي.

نتائج الانتخابات

وضمن الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة، إذ فاز بـ218 مقعدًا، ومع ذلك، فهذا الفوز كفيل بتعطيل أجندة الرئيس جو بايدن، طوال العامين المقبلين، ذلك بينما احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بحسب موقع BBC.

ارتفاع التضخم في أمريكا

ويأتي يوم الشكر وسط موجة تضخم عالية في أمريكا، ومن المتوقع أن يكلف العشاء التقليدي لهذه المناسبة 20% أكثر من العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم