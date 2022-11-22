بايدن يجري حوارًا مع الديك الرومي قبل يوم الشكر

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يحاول إجراء حوار مع ديك رومي، بمناسبة يوم الشكر الأمريكي، الأمر الذي أثار سخرية العديد من القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال احتفالات يوم الشكر، بايدن وهو يتقدم نحو ديك رومي، ويبدأ في إلقاء خطابه ومقاطعته من خلال محاولة بدء حوار مع الطير.

يوم الشكر الأمريكي

يحتفل الأمريكيون بيوم الشكر سنويًا للتعبير على الشكر على النعم التي يتمتع بها الشعب ومن أبرز تقاليد الاحتفال به تناول وجبة تضم ديكًا روميًا، وقد بدأ هذا التقليد منذ عام 1963.

وأطلق الرئيس الديموقراطي مزحة على الجمهوريين أثناء حواره مع الديك الرومي لفشلهم في تحقيق أهدافهم في الانتخابات النصفية، قائلاً إن الموجة الحمراء الوحيدة التي ستكتسح الولايات المتحدة هي الصلصلة المنسكبة على الوجبة.

ويُطلق مصطلح الموجة الحمراء كناية عن تحقيق الحزب الجمهوري لأصوات أكثر في الانتخابات النصفية، بينما يُطلق مصطلح الموجة الزرقاء على الحزب الديمقراطي.

نتائج الانتخابات

وضمن الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة، إذ فاز بـ218 مقعدًا، ومع ذلك، فهذا الفوز كفيل بتعطيل أجندة الرئيس جو بايدن، طوال العامين المقبلين، ذلك بينما احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بحسب موقع BBC.

ارتفاع التضخم في أمريكا

ويأتي يوم الشكر وسط موجة تضخم عالية في أمريكا، ومن المتوقع أن يكلف العشاء التقليدي لهذه المناسبة 20% أكثر من العام الماضي.