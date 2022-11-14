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بسبب التوتر المتزايد بين البلدين

بايدن يريد ضمانات من الرئيس الصيني

2022-11-14 الساعة 9:40
بايدن يريد ضمانات من الرئيس الصيني
المواطن - متابعة

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يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة فتح حوار مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال اجتماعهما، اليوم الاثنين، لكنه يريد تحديد ضمانات في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.

إصرار أمريكي

وقبيل اللقاء المرتقب، تحدث مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحفيين عن تصميم أمريكي على تعزيز الاتصالات بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة والصين.

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وفي الوقت نفسه تريد واشنطن تحديد ضمانات وقواعد واضحة، من أجل ألا تتحول المنافسة إلى صراع بين القوتين.

لقاء بايدن وشي

وقال المسؤول إنه في آخر اتصال بين الرئيسين يوليو الماضي، تم توجيه فريقي كل رئيس للعمل على ترتيب لقاء بين بايدن وشي.

وأضاف: هناك بعض التقدم على مستوى التواصل بين واشنطن وبكين، وبايدن يبحث في لقائه تقوية قنوات الاتصال.

نقاط مشتركة

واعتبر أن أحد أهداف الاجتماع إيجاد نقاط مشتركة يمكن للولايات المتحدة والصين العمل عليها سويًا من دون خلافات، مضيفًا: نحن راضون عن مستوى الجدية التي يبديها الجميع للمضي قدمًا في هذه المباحثات.

وأكد أن بايدن سيحرص على إيصال رسائل حلفائنا في المنطقة ومخاوفهم، بخاصة اليابان وكوريا الجنوبية.

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