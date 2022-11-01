بايدن يشن حربًا على شركات النفط الأمريكية

تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر السعودية دولة مثالية للقرن الجديد تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب السديس: الحاقدون متربصون وجميعنا درع رادع للأعداء خلال ساعات.. بداية الدوام الشتوي بجميع المدارس إليسا وهيفاء وهبي: موسم الرياض تخطى الحدود القبض على 3 أشخاص تحرشوا بامرأة في الرياض
ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى زيادة الضرائب على الأرباح القياسية لشركات النفط والغاز إذا لم يتحركوا لتعزيز إنتاج النفط.
وأفاد بايدن، أن شركات النفط لم تفِ بالتزامها بدعم الشعب الأمريكي رغم أرباحها الطائلة، ويجب أن تدفع ضرائب أعلى على أرباحها الكبيرة إذا لم تخفض أسعار البنزين.
جاءت خطوة بايدن قبل 8 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي التي من المتوقع أن تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب على الأقل وربما على مجلس الشيوخ.
كما تأتي أيضًا بعد أقل من أسبوع من إعلان شركات النفط الكبرى إكسون موبيل وشيفرون وشل أويل عن أرباح ربع سنوية يبلغ مجموعها حوالي 40 مليار دولار.