بايدن يشن حربًا على شركات النفط الأمريكية

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى زيادة الضرائب على الأرباح القياسية لشركات النفط والغاز إذا لم يتحركوا لتعزيز إنتاج النفط.

حرب بايدن

وأفاد بايدن، أن شركات النفط لم تفِ بالتزامها بدعم الشعب الأمريكي رغم أرباحها الطائلة، ويجب أن تدفع ضرائب أعلى على أرباحها الكبيرة إذا لم تخفض أسعار البنزين.

جاءت خطوة بايدن قبل 8 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي التي من المتوقع أن تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب على الأقل وربما على مجلس الشيوخ.

كما تأتي أيضًا بعد أقل من أسبوع من إعلان شركات النفط الكبرى إكسون موبيل وشيفرون وشل أويل عن أرباح ربع سنوية يبلغ مجموعها حوالي 40 مليار دولار.