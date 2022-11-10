بايدن يقر بخسارة محدودة في انتخابات الكونجرس

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بخسارة ولكنها محدودة، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من الحد من الأضرار أفضل مما كان متوقعًا في انتخابات منتصف الولاية وحرم الرئيس السابق دونالد ترامب من تشكيل حركة مد في الكونجرس كان يراهن عليها للعودة مجددًا إلى البيت الأبيض.

فارق ضئيل

وبدا الجمهوريون في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب لكن بفارق ضئيل، وقال الرئيس الأمريكي، عبر تغريدة له اليوم الخميس: لقد خسرنا عددًا أقل من المقاعد في مجلس النواب مقارنةً بأول انتخابات منتصف المدة لرئيس ديمقراطي منذ 40 عامًا على الأقل.

وأضاف: كان لدينا أفضل الفترات النصفية للمحافظين منذ عام 1986.

يوم جيد

وأفاد بايدن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يومًا جيدًا للديمقراطية ويومًا جيدًا للولايات المتحدة. وتابع: في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وأبدى بايدن استعداده للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونجرس، بعدما نجح معسكره في التصدي لموجة محافظة كانت التوقعات تشير إلى أن الانتخابات ستشهدها.

الترشح للرئاسة

وأشار بايدن مجددًا إلى أن لديه النية للترشح لولاية ثانية في عام 2024، لكنه قال إنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل، وقال: لدي النية للترشح، لكنه شدد على أن الأمر سيتم اتخاذه بقرار عائلي.