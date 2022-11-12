بايرن ميونخ يُنهي 2022 بثنائية في شالكة

أنهى فريق بايرن ميونخ عام 2022 في مباريات الدوري الألماني، بفوز سهل على نادي شالكة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من ” البوندزليجا”.

بايرن ميونخ ضد شالكة

وبدأت المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث حرص لاعبو الفريقين على اللعب بأسلوب حذر تجنبًا للتعرض لأي إصابة قبل أيام معدودة من انطلاق مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

موسيالا يُبدع

وتألق الألماني جمال موسيالا مع البايرن، حيث صنع الهدف الأول لسيرجي جنابري بكعب القدم في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجّل الكاميروني تشوبو موتينج الهدف الثاني للبايرن من تصويبة قوية بالدقيقة الـ53، بعد تمريرة متقنة من موسيالا.

حافظ البايرن على فوزه ليُصبح رصيده 34 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد شالكة عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وستعود مباريات الدوري الألماني يوم 20 يناير المقبل بعد المونديال.