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المنتخب السعودي حقق الفوز بثنائية

ببسالة وتميز .. الأخضر يوقف سلسلة اللاهزيمة لـ الأرجنتين بعد 36 مباراة

2022-11-22 الساعة 3:27
ببسالة وتميز .. الأخضر يوقف سلسلة اللاهزيمة لـ الأرجنتين بعد 36 مباراة
المواطن - محمد سمعه

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نجح المنتخب السعودي في تقديم أداء وُصف بالبسالة والتميز، محققًا انتصارًا ثمينًا على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم 2022.

إيقاف سلسلة اللاهزيمة بعد 36 لقاء

أداء الأخضر المميز، كان رائعًا ولفت الأنظار، ونجح في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

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سالم الوسري - السعودية والأرجنتين

أخضر ممتع أمام الأرجنتين

المنتخب السعودي أبدع وأقنع بفضل جهود اللاعبين وبفضل ذكاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي نجحت خطته في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.

سالم الدوسري - السعودية والأرجنتين

واعتمدت خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن الأخضر فاز بثنائية لهدف، حيث سجل الثنائية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري.

ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب الأرجنتين أي رصيد من النقاط.

ونجح المنتخب السعودي في أن يكون أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما حقق أول فوز له على الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما معًا.

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