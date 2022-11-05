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مشهد غير متوقع

ببغاء يحرج مراسل تلفزيوني على الهواء ويسرقه

2022-11-05 الساعة 3:26
ببغاء يحرج مراسل تلفزيوني على الهواء ويسرقه
المواطن - متابعة

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كان ببغاء بطلًا لواقعة غير عادية على الهواء مباشرة، أثناء بث مراسل تلفزيوني لمداخلته في إحدى المحطات التشيلية.

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تجربة غير عادية

وعاش مراسل تلفزيوني تجربة غير عادية على الهواء مباشرة، بعد أن أقدم ببغاء مشاكس على سرقة سماعته اللاسلكية خلال حديثه أمام الكاميرا.

ووقعت الحادثة في تشيلي عندما كان مراسل محطة تلفزيونية،  في بث مباشر على الهواء يتحدث عن السرقات وانعدام الأمن في البلاد.

اقتحام البث المباشر

وفوجئ بببغاء وهو يقتحم البث المباشر ويقف على كتفه لكنه أكمل رسالته على اعتبار أن الطائر لم يزعجه، علمًا بأنه قام بإيماءات لفريق التصوير لمساعدته ولكن لم يخطر بباله أن يباغته الببغاء ويسرق إحدى سماعات الآير بود الخاصة به من أذنه ويهرب بها بعيدًا في مشهد غير متوقع.

وأكمل المذيع رسالته وهو مذهول مما حصل، ويتبين من المشاهد أن شخصًا يحاول جاهدًا إلقاء القبض على الببغاء لكن من دون جدوى.

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