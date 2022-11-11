Icon

بدء اختبارات الرخصة المهنية Icon صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن Icon لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك Icon إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال Icon وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها Icon زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء اختبارات الرخصة المهنية

2022-11-11 الساعة 4:49
بدء اختبارات الرخصة المهنية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تبدأ اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارًا من اليوم الجمعة وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل هيئة تقويم التعليم.

الاختبار العام

وبحسب الجدول الزمني يبدأ اختبار الرخصة المهنية (العام) اليوم 11/11 ويمتد حتى يوم 14/11، لكل من الذكور والإناث على حد سواء.

قد يهمّك أيضاً
Img

3 علامات تشير لتشخيص مستقبلي للخرف

Img

تشيلسي والسيتي نهائي مبكر لكأس كاراباو

موعد الاختبار التخصصي

أما الاختبار التخصصي فمن المقرر أن يبدأ يوم 21 يناير المقبل ويستمر حتى يوم 25 يناير 2023 للذكور والإناث.

تسجيل الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت قبل عدة أيام، عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للعام الحالي بعد قرابة شهر على تعليق التسجيل في الاختبارات

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أنه سيتم استقبال طلبات المتقدمين الرجال على من هم على رأس العمل في الاختبار التربوي العام اعتبارًا من يوم 4 أكتوبر، كما سيكون التسجيل متاحًا للجميع اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر.

وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل للنساء لمن هنّ على رأس العمل اعتبارًا من الأحد 9 أكتوبر على أن يكون التسجيل لجميع النساء الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن التسجيل للرجال والنساء سيغلق في الحادي عشر من نوفمبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال
كأس العالم

وديتان لـ المنتخب السعودي قبل انطلاق المونديال

كأس العالم
المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA
السعودية اليوم

المملكة ترأس مجموعة المانحين لدعم مكتب OCHA

السعودية اليوم
4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم
حصاد اليوم

4 توابل تساعد في إذابة جلطات الدم

حصاد اليوم
وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية

حصاد اليوم
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
هشاشة العظام تهدد 3 فئات
صحة وطب‎

هشاشة العظام تهدد 3 فئات

صحة وطب‎
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم