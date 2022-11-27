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بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات في الدمام والقطيف

2022-11-27 الساعة 1:44
بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات في الدمام والقطيف
المواطن - الرياض

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء بإطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات، لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

بدء المشروع

يذكر أن المشروع بدأ العمل به في مرحلته الأولى في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل (الشركة السعودية للنقل الجماعي ــ سابتكو).

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جودة خدمات النقل

وتسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وتأتي هذه الإجراءات والشروط وفقًا لـ : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليه من تعديلات.

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