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على رتبة جندي للرجال

بدء التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية

2022-11-26 الساعة 1:31
بدء التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية
المواطن - الرياض

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أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة:

– جندي.

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3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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