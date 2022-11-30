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بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بدء انتقال مستفيدي الضمان السابق إلى الضمان الاجتماعي المطور

2022-11-30 الساعة 10:30
بدء انتقال مستفيدي الضمان السابق إلى الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، وتدعو المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف، وفقًا لوكالة واس.

الدخول للمنصة

ويمكن للمستفيد الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04/ 12/ 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27/ 10/ 2022م، إضافة إلى أنه سيُعلن عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26/ 12/ 2022م، كما يمكن للجميع التسجيل في جميع الأوقات، حيث سيكون متاحًا عبر رابط المنصة التالي: هنا

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وأكدت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد دراسة الأهلية، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.

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