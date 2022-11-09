بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

يدخل الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، مع نهاية دوام اليوم، في إجازة مطولة هي الثانية خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1444هـ.

وتبدأ الإجازة المطولة غداً الخميس وتنتهي يوم السبت، على أن يعود الطلاب إلى دوامهم الطبيعي يوم الأحد المقبل الموافق 13 نوفمبر.

وكانت الإجازة المطولة السابقة في شهر أكتوبر الماضي ، حيث حصل الطلاب والمعلمون على إجازة امتدت من الجمة وانتهت يوم الاثنين بتاريخ 17 أكتوبر.

إجازة الفصل الأول

وحسب التقويم الراسي الجديد الذي نشرته وزارة التعليم فإن إجازة الفصل الدراسي الأول في المملكة تبدأ من يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022 الموافق لـ 30 ربيع الآخر 1444، وتستمر لمدة عشرة يوم حتى الرابع من شهر ديسمبر 2022 الموافق للعاشر من شهر جمادى الأولى 1444 هـ.

تفاصيل التقويم الدراسي

يذكر أن الفصل الدراسي الأول بدأ في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م وينتهي 24 من شهر نوفمبر 2022م.

بينما سيبدأ الفصل الثاني في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022م ويستمر حتى 2 مارس، ويبدأ الفصل الثالث من 10 مارس وحتى 22 يونيو.

الفصول الدراسية

– الفصول الدراسية الثلاثة بها نفس عدد الأيام

– عدد أسابيع الدراسة بالفصل الدراسي الواحد 13 أسبوعًا.

– العدد الكامل لأيام الدراسة يبلغ 185 يومًا.

– الإجازات التي يحصل عليها الطلاب إجمالا 10 إجازات.

– عدد أيام الإجازات طوال العام تبلغ 56 يومًا.