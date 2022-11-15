بدر بن سلطان يتابع خدمات ضيوف الرحمن بموسم العمرة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، اجتماع اللجنة بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية والفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات والفريق محمد البسامي مدير الأمن العام.

مناقشة العمرة والحج

وتخلل الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بموسمي العمرة والحج لعام 1444هـ، كما اطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة حيث بلغ عدد المعتمرين بحسب وزارة الحج والعمرة حتى اليوم قرابة 5 ملايين معتمر من داخل المملكة وخارجها.

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استعدادات موسم الحج

واطلع الأمير بدر بن سلطان على استعدادات الجهات لموسم حج 1444هــ ومن أبرزها جاهزية المسجد الحرام ومرافقه لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وجاهزية الأنظمة والعملين بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي لسرعة إنهاء إجراءات استقبال ومغادرة الحجاج.

كما جرى استعراض مشاريع المياه وجاهزيتها بالمشاعر المقدسة وما تم حيال الاستعداد لتعزيز الطاقة الكهربائية لمخيمات ومرافق خدمات الحجاج بالمشاعر، والمشاريع والأعمال التطويرية لزيادة مساحات سكن الحجاج بمشعر منى ومساحات نزولهم بمشعر مزدلفة، وتطوير محطات النقل المحيطة بالمسجد الحرام، إضافة إلى جاهزية خدمات الهدي والأضاحي للحجاج.