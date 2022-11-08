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يرصد بعد غروب الشمس

بدر ربيع الآخر يزين السماء

2022-11-08 الساعة 5:00
بدر ربيع الآخر يزين السماء
المواطن - الرياض

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر البدر لشهر ربيع الآخر سيرصد اليوم الثلاثاء، بعد غروب الشمس بسماء الوطن العربي، حيث سيزين السماء طوال الليل.

لحظة الاكتمال

وقالت الجمعية، إن القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت مكة، بالتزامن من خسوف كلي غير مشاهد في الوطن العربي.

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وأضاف أن القمر سيشرق بعد غروب الشمس وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

مسار ظاهري للشمس

وأوضحت أن “القمر سيتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض فإن القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر مطلع مايو أعلى السماء”.

ولفتت إلى أنه نظرًا لأن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في مقابلة للشمس خلال الشهر فإنه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه من الآن فصاعدًا في الأشهر الستة المقبلة، وفي كل من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تمامًا كما تفعل الشمس ظاهريًا في مايو.

شمس الربيع

وأكدت “بشكل عام في النصف الشمالي سيأخذ القمر البدر مسارًا عاليًا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف”.

ولفتت إلى أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادًا على الموقع الجغرافي.

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