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بملابس حيوانك المفضل

بدّع والبس في الرياض زوو

2022-11-10 الساعة 12:05
بدّع والبس في الرياض زوو
المواطن - الرياض

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في أجواء حماسية، أطلقت فعاليات “الزوو هيرو” في منطقة الرياض زوو تجربة استثنائية ومميزة لاستمتاع المواطنين مع أطفالهم بارتداء ملابس الحيوانات المفضلة.

ونشر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع “تويتر”: بدّع والبس ملابس تمثل حيوانك المفضل، واحضر مع أطفالك في فعاليات “الزوو هيرو” في الرياض زوو.

وأشار الحساب الرسمي إلى حصول 5 أزياء على أفضل تجربة خاصة ومميزة في المنطقة، ودعت للتسجيل والحجز على الرابط هنا

رياض زوو

عادت منطقة “رياض زوو” في شكل جديد بأكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، تتميز كل واحدة منها بطابع مختلف عن الأخرى. وذلك بعددٍ من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، وتتيح المنطقة لزوارها مشاهدة الحيوانات عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.

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