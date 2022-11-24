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ضمن منافسات الجولة الثانية

برازيلي يُدير لقاء السعودية وبولندا

2022-11-24 الساعة 8:50
برازيلي يُدير لقاء السعودية وبولندا
المواطن - الرياض

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هوية حكام مباراة السعودية وبولندا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

برازيلي يدير المباراة

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة السعودية وبولندا لطاقم تحكيم برازيلي بقيادة ويلتون سامبايو، ويساعده برونو بوسشيالا وبورنو بيريز، والبيروفي كيفين أورتيجا سيكون حكمًا رابعًا.

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ومن المقرر أن يتواجد في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، كل من؛ الكندي دريو فيشر، الأمريكي أرماندو فيلاريال، الأوروغواني نيكولاس تاران ومواطنه ليودان جونزاليز.

ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا
ويلتون سامبايو

السعودية وبولندا

وستُقام مباراة السعودية وبولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

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