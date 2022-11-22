برج المملكة يتزين بالأبطال: معاك بالأخضر

أعرب الأمير الوليد بن طلال عن فرحته وفخره بتألق المنتخب السعودي أمام الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الوليد بن طلال، لقطات مصورة لبرج المملكة، وهو يضيء باللون الأخضر، ويتزين بصور لاعبي المنتخب السعودي، معلقًا باللغتين العربية والإنجليزية: فخور، الفوز التاريخي، معاك بالأخضر.

الأخضر في الصدارة

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا بأداء مبهر، اليوم على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/ 1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.