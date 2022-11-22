برج المملكة يتزين بالأبطال: معاك بالأخضر

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
أعرب الأمير الوليد بن طلال عن فرحته وفخره بتألق المنتخب السعودي أمام الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
فخور 🇸🇦 💚
Proud 🇸🇦 💚#الفوز_التاريخي#معاك_يالأخضر
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) November 22, 2022
ونشر الوليد بن طلال، لقطات مصورة لبرج المملكة، وهو يضيء باللون الأخضر، ويتزين بصور لاعبي المنتخب السعودي، معلقًا باللغتين العربية والإنجليزية: فخور، الفوز التاريخي، معاك بالأخضر.
وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا بأداء مبهر، اليوم على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/ 1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على استاد 974.