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احتفاءً بفوز المنتخب السعودي

برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور

2022-11-23 الساعة 12:19
برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور
المواطن - الرياض

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احتفى برج خليفة في الإمارات بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بإضاءة البرج بالعلم السعودي وبث النشيد الوطني.

ونشر الحساب الرسمي للبرج، فيديو لتزيين برج خليفة بالعلم السعودي مع عزف النشيد الوطني السعودي، مؤكدًا فوز مستحق للصقور الأبطال، وذلك احتفاءً بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب الأخضر أمام الأرجنتين بتسجيله هدفين مقابل هدف.

صدارة الأخضر

لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، أمس الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

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