برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
احتفى برج خليفة في الإمارات بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بإضاءة البرج بالعلم السعودي وبث النشيد الوطني.
.. فوز مستحق للصقور الأبطال! ألف مبروك للمنتخب السعودي الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا #كأس_العالم
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The Green Eagles have soared! Congratulations to the Saudi National team! #FIFAWorldCup #KSA pic.twitter.com/23OaA2LDF9
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 22, 2022
ونشر الحساب الرسمي للبرج، فيديو لتزيين برج خليفة بالعلم السعودي مع عزف النشيد الوطني السعودي، مؤكدًا فوز مستحق للصقور الأبطال، وذلك احتفاءً بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب الأخضر أمام الأرجنتين بتسجيله هدفين مقابل هدف.
لعب المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، أمس الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحقق الأخضر فوزًا تاريخيًّا بهدفين مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.