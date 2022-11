برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور

احتفى برج خليفة في الإمارات بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بإضاءة البرج بالعلم السعودي وبث النشيد الوطني.

.. فوز مستحق للصقور الأبطال! ألف مبروك للمنتخب السعودي الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا #كأس_العالم

#السعودية

The Green Eagles have soared! Congratulations to the Saudi National team! #FIFAWorldCup #KSA pic.twitter.com/23OaA2LDF9

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 22, 2022