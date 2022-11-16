بردية كثيفة تتساقط على حائل

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شهدت بلدة قدران غرب منطقة حائل، اليوم الأربعاء، بردية قوية، حيث تساقطت الأمطار الشديدة المصحوبة بحبات البرد.
بردية قدران غرب #حائل اليوم pic.twitter.com/dQrZFDb1hg
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 16, 2022
ووثق مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، الدكتور عبدالله المسند، هطول الأمطار الغزيرة مع زخات البرد التي أدت إلى حدوث بردية قوية.
فيما تحولت أرض المنطقة إلى اللون الأبيض بفعل البرد المتساقط وسط نشاط للرياح المثارة.
وشهدت أجزاء من منطقة حائل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وذلك حسبما ذكرت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية) وكذلك على مرتفعات عسير مكة المكرمة وتبوك.