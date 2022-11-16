بردية كثيفة تتساقط على حائل

شهدت بلدة قدران غرب منطقة حائل، اليوم الأربعاء، بردية قوية، حيث تساقطت الأمطار الشديدة المصحوبة بحبات البرد.

أمطار وزخات برد

ووثق مقطع فيديو نشره أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، الدكتور عبدالله المسند، هطول الأمطار الغزيرة مع زخات البرد التي أدت إلى حدوث بردية قوية.

فيما تحولت أرض المنطقة إلى اللون الأبيض بفعل البرد المتساقط وسط نشاط للرياح المثارة.

أمطار رعدية

وشهدت أجزاء من منطقة حائل أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وذلك حسبما ذكرت رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل. وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق يصاحبها التأثيرات التالية تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

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