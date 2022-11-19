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بفعل الزخات المتساقطة

بردية كثيفة تغطي أرض الرديفة في حائل

2022-11-19 الساعة 6:28
بردية كثيفة تغطي أرض الرديفة في حائل
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول بردية كثيفة غطت منطقة الرديفة شمال غرب حائل اليوم السبت.

تساقط البرد

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تحول أرض الرديفة بشمال غرب حائل إلى اللون الأبيض بفعل البرد المتساقط وسط نشاط للرياح المثارة.

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أمطار غزيرة

وشهدت منطقة حائل منذ أيام، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

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