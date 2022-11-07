برشلونة ضد اليونايتد بـ ملحق الدوري الأوروبي

كشفت قرعة ملحق دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهة نارية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بجانب مواجهات أخرى قوية.

نتائج القرعة

وأُقيمت القرعة اليوم في مدينة نيون السويسرية حيث جاءت المواجهات كالتالي: “برشلونة ضد مانشستر يونايتد، يوفنتوس الإيطالي ضد نانت الفرنسي، سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد ميتييلاند الدنماركي، شاختار الأوكراني ضد رين الفرنسي، أياكس الهولندي ضد يونيون برلين الألماني، باير ليفركوزن الألماني ضد موناكو الفرنسي، إشبيلية الإسباني ضد أيندهوفن الهولندي، سالزبورغ النمساوي ضد روما الإيطالي”.

وتلعب الأندية صاحبة المركز الثاني في دور المجموعات بـ اليورباليج مع الأندية القادمة من دوري أبطال أوروبا التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، مباريات ملحق دور ثمن النهائي في اليورباليج.

ملحق الدوري الأوروبي

وسيقام ذهاب مرحلة الملحق يوم 16 فبراير المقبل، بينما تُقام مواجهة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

وسوف تُقام قرعة دور الـ16 المكرر من البطولة يوم 24 فبراير بعد نهاية مباريات الملحق.