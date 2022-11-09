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برشلونة يتصدر الليجا بفوزه على أوساسونا

2022-11-09 الساعة 1:53
برشلونة يتصدر الليجا بفوزه على أوساسونا
المواطن – متابعة

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فاز فريق برشلونة بصعوبة على أوساسونا بهدفين لهدف في الجولة الـ 14 من مباريات الدوري الإسباني ليضمن البارشا صدارة الليجا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

صدارة الدوري

ويمتلك برشلونة 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ولكن الأخير لديه لقاء في الجولة القادمة يوم الخميس ضد قادش.

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ليفاندوفسكي - قادش ضد برشلونة

مجريات اللقاء

اللقاء بدأ عكس رغبة برشلونة حينما سجل جارسيا هدف التقدم لأوساسونا في الدقيقة السادسة بعد ركنية سجلها برأسه في الشباك، وسط احتجاجات من دفاع البلوجرانا بداعي مخالفة لصالح ألونسو.

وحاول النادي الكتالوني الضغط والسيطرة لكن لم يخلق فرصًا حقيقية سوى مرة واحدة فقط بعد تمريرة متبادلة بين ديمبيلي وليفاندوفسكي سددها الأخير ببراعة لكن الحارس تألق وتصدى لها.

طرد ليفاندوفيسكي

وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط، تدخل ليفاندوفسكي بقوة على لاعب أوساسونا مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء الثانية والطرد لمهاجم برشلونة لتتعقد المهمة. كما طرد جيرارد بيكيه من على مقاعد البدلاء بعدما احتج على حكم اللقاء بين الشوطين ليطرد في آخر مبارياته مع الفريق الكتالىوني.

وقبل انتهاء الشوط، كاد فيران توريس أن يعدل النتيجة لكن هدفه لم يُحتسب بداعي التسلل، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم أصحاب الأرض.

برشلونة ضد فياريال

إدراك التعادل

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح بيدري في تسجيل التعادل وذلك بعد عرضية مررها ألبا إلى توريس لكن الدفاع أعادها للخلف ليسددها الفتى الذهبي في الشباك.

تراجع النادي الكتالوني كثيرًا بعد الهدف وتماسك دفاعيًا مع محاولات غير خطيرة من جانب أوساسونا.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

تغييرات مثمرة

ومع تغييرات تشافي ونزول رافينيا، جاءت الدقيقة 84 لتحمل الخبر السار وذلك بعد تمريرة مثالية من دي يونج وضعها البرازيلي في الشباك برأسه من لمسه واحدة فوق الحارس.

النادي الكتالوني تماسك في الدقائق الأخيرة، وتألق جافي البديل ليحرم جارسيا من تسجيل هدف التعادل القاتل لصالح أوساسونا.

وحقق برشلونة خامس انتصار له على التوالي بعد الهزيمة من الكلاسيكو ليضمن البقاء متصدرًا حتى 31 ديسمبر المقبل على أقل تقدير.

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