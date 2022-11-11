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رغم تمتعه بدعم إدارة القلعة الحمراء

بركات: موسيماني استخدم المؤتمرات رسائل لإدارة الأهلي

2022-11-11 الساعة 12:18
بركات: موسيماني استخدم المؤتمرات رسائل لإدارة الأهلي
المواطن – متابعة

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قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق كان مدربًا ناجحًا، وأنه تمتع بدعم مجلس الإدارة، ولكن كلامه كان كثيرًا.

 

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نجاح موسيماني

وقال محمد بركات أيضًا في تصريحات لبرنامج في دقيقة مع الإعلامي تركي الدعجم بقناة 24 الرياضية: “موسيماني نجح مع الأهلي، لأنه تولى المهمة في 18 شهرًا وحقق كل هذه البطولات، وبالأرقام هو ناجح بالتأكيد.

ونوه بركات بنجاح تجربته الاحترافية في صفوف نادي الأهلي السعودي ورأها الأفضل في مسيرته الرياضية بعد الفترة التي لعبها للأهلي المصري.

موسيماني
موسيماني

رؤية خاصة

وأضاف: مجلس إدارة الأهلي كان يدعم موسيماني لكن الأهلي له رؤية خاصة وواضحة في رحيله، وفي الفترة الأخيرة كان يستخدم المؤتمرات الصحفية كرسائل يريد إيصالها للأهلي ومجلس إدارته”.

وتابع بركات: “موسيماني أيضًا تحدث في تجديد عقده وتحدث أيضا في حق لاعبين بشكل لا يليق”.

موسيماني قبل مباراة الأهلي ضد فيتا
موسيماني قبل مباراة الأهلي ضد فيتا

سوشيال ميديا

وأوضح بركات: “حتى جاء التصريح الأخير الشهير له بأن الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا وهذا مرفوض، لأن الأهلي فريق كبير”.

وأضاف: “السوشيال ميديا موجودة ولها تأثيرها ومهمة لكن في النهاية الأهلي فريق كبير لا يُدار بالسوشيال ميديا ويُدار بمجلس إدارة برئاسة محمود الخطيب”.

بيتسو موسيماني - الأهلي ضد إنبي - موسيماني مدرب الأهلي المصري
موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق

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