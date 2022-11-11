بركات: موسيماني استخدم المؤتمرات رسائل لإدارة الأهلي

قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق كان مدربًا ناجحًا، وأنه تمتع بدعم مجلس الإدارة، ولكن كلامه كان كثيرًا.

محمد بركات :

"موسيماني" نجح مع الأهلي .. لكن كلامه كثير !!

" برنامج في دقيقة ".. pic.twitter.com/9Tb0f7Hslm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 10, 2022

نجاح موسيماني

وقال محمد بركات أيضًا في تصريحات لبرنامج في دقيقة مع الإعلامي تركي الدعجم بقناة 24 الرياضية: “موسيماني نجح مع الأهلي، لأنه تولى المهمة في 18 شهرًا وحقق كل هذه البطولات، وبالأرقام هو ناجح بالتأكيد.

ونوه بركات بنجاح تجربته الاحترافية في صفوف نادي الأهلي السعودي ورأها الأفضل في مسيرته الرياضية بعد الفترة التي لعبها للأهلي المصري.

محمد بركات :

تجربتي في الأهلي السعودي ناجحة جداً ..

" برنامج في دقيقة ".. pic.twitter.com/VARHOy3tWE — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 10, 2022

رؤية خاصة

وأضاف: مجلس إدارة الأهلي كان يدعم موسيماني لكن الأهلي له رؤية خاصة وواضحة في رحيله، وفي الفترة الأخيرة كان يستخدم المؤتمرات الصحفية كرسائل يريد إيصالها للأهلي ومجلس إدارته”.

وتابع بركات: “موسيماني أيضًا تحدث في تجديد عقده وتحدث أيضا في حق لاعبين بشكل لا يليق”.

سوشيال ميديا

وأوضح بركات: “حتى جاء التصريح الأخير الشهير له بأن الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا وهذا مرفوض، لأن الأهلي فريق كبير”.

وأضاف: “السوشيال ميديا موجودة ولها تأثيرها ومهمة لكن في النهاية الأهلي فريق كبير لا يُدار بالسوشيال ميديا ويُدار بمجلس إدارة برئاسة محمود الخطيب”.