برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية محصل

أخصائي تسويق

مدير إدارة الدعاية والإعلان

مدير علاقات عامة

مهندس حاسب آلي

أخصائي تسويق

كاتب تدقيق بيانات

مساعد إداري

محلل نظم

فني مواقع إلكترونية

مدخل بيانات

مدير تسويق

اختصاصي تسويق

وغيرها رابط التقديم: للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا) قد يهمّك أيضاً برشلونة يقرر بيع سيرجينيو ديست طرح تذاكر كأس الدرعية للتنس اليوم