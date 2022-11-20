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لمختلف المؤهلات للعمل بعدة تخصصات

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة

2022-11-20 الساعة 11:32
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - الرياض

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أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية

  • محصل
  • أخصائي تسويق
  • مدير إدارة الدعاية والإعلان
  • مدير علاقات عامة
  • مهندس حاسب آلي
  • أخصائي تسويق
  • كاتب تدقيق بيانات
  • مساعد إداري
  • محلل نظم
  • فني مواقع إلكترونية
  • مدخل بيانات
  • مدير تسويق
  • اختصاصي تسويق
  • وغيرها

رابط التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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