بروق قوية تضيء سماء أملج

وثق مقطع فيديو متداول بروقًا قوية أضاء سماء محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، والتي شهدت منذ فجر اليوم الثلاثاء، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

وأطلق مغردون وسمًا بعنوان “أملج”، ناشرين عددًا من الصور والفيديوهات التي تظهر الأمطار التي هطلت بالمحافظة، والبروق الذي أضاءها، والذي صاحبه رياح نشطة والرعد.

كما نشر المركز الوطني للأرصاد، مقطع فيديو يوثق جريان السيول بجنوب أملج، بعد هطول الأمطار على المحافظة والمراكز التابعة لها.

أمطار وبروق

وكانت منطقة تبوك شهدت منذ فجر اليوم أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت مدينة تبوك ومحافظاتها؛ ما أدى لجريان الأودية.

فيما ضربت بروق رعدية مجموعة من النخيل في محافظة أملج؛ ما تتسبب في إحراقها، وباشرت فوق الدفاع المدني إخماد الحريق دون وجود أضرار بشرية.