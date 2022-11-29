برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروغواي

توج برونو فيرنانديز، نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بلقب رجل مباراة برازيل أوروبا أمام أوروغواي بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ثنائية فرنانديز

وفازت البرتغال بهدفين دون رد على حساب أوروغواي، في مباراة شهدت تألق برونو فيرنانديز وسجل الهدفين، رغم أن الأول كان قد احتسب لرونالدو أولًا ثم تحول لصالح صانع ألعاب مان يونايتد، الذي سجل الثاني من علامة الجزاء بعد خروج الدون ليناطحه بهذه المباراة.

وكان صاروخ ماديرا قد توج برجل المباراة في اللقاء الأول أمام غانا، وفاز منتخب الملاحين في اللقاء الثاني على التوالي لتكون انطلاقة مميزة لهم بالمونديال الحالي ويضمنون الصعود لثمن النهائي.

برونو فيرنانديز – لاعب منتخب #البرتغال: لعبنا بشكل جيد وحققنا نتيجة جيدة منحتنا التأهل إلى دور الـ 16 ونطمح بوجود كريستيانو رونالدو بالوصول إلى النهائي #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/Aoehlnsuvi — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 28, 2022

تعليق برونو

وقال برونو فيرنانديز- لاعب منتخب البرتغال في تصريحات لقناة الكاس القطرية، اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده وأوروغواي، قائلًا: لعبنا بشكل جيد وحققنا نتيجة جيدة منحتنا التأهل إلى دور الـ 16 من المونديال ونطمح بوجود كريستيانو رونالدو في الوصول إلى النهائي.