Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
أزاح رونالدو جانبًا

برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروغواي

2022-11-29 الساعة 1:14
برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروغواي
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

توج برونو فيرنانديز، نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بلقب رجل مباراة برازيل أوروبا أمام أوروغواي بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ثنائية فرنانديز

وفازت البرتغال بهدفين دون رد على حساب أوروغواي، في مباراة شهدت تألق برونو فيرنانديز وسجل الهدفين، رغم أن الأول كان قد احتسب لرونالدو أولًا ثم تحول لصالح صانع ألعاب مان يونايتد، الذي سجل الثاني من علامة الجزاء بعد خروج الدون ليناطحه بهذه المباراة.

قد يهمّك أيضاً
Img

السيطرة على جمل هائج في الرياض وتضرر مركبة

Img

اليوم العرب يساندون السعودية وتونس بكأس العالم

وكان صاروخ ماديرا قد توج برجل المباراة في اللقاء الأول أمام غانا، وفاز منتخب الملاحين في اللقاء الثاني على التوالي لتكون انطلاقة مميزة لهم بالمونديال الحالي ويضمنون الصعود لثمن النهائي.

تعليق برونو

وقال برونو فيرنانديز- لاعب منتخب البرتغال في تصريحات لقناة الكاس القطرية، اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده وأوروغواي، قائلًا: لعبنا بشكل جيد وحققنا نتيجة جيدة منحتنا التأهل إلى دور الـ 16 من المونديال ونطمح بوجود كريستيانو رونالدو في الوصول إلى النهائي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق