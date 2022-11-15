برونو فيرنانديز يحرج Cristiano ronaldo

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وهو يتجاهل Cristiano ronaldo في البداية حيث انتظر عدة ثوان ثم صافحه، وذلك كتعقيب منه على تصريحات رونالدو الهجومية بحق نادي مانشستر يونايتد ولاعبيه ومدربه الهولندي إيريك تين هاج.

برونو يتجاهل Cristiano ronaldo

وظهر برونو فيرنانديز في الفيديو وهو يتجاهل مصافحة رونالدو بعد مد الأخير ليده لثوانٍ معدودة ثم قرر فيرنانديز مد يده لمصافحة رونالدو ولم يهتم بالحديث معه وسط دهشة على وجه رونالدو.

وكان نادي مانشستر يونايتد أصدر أمس الاثنين بيانًا توعد فيه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصريحات الأخير عن خيانة النادي وتوجيه اتهامات لإدارة النادي وللمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وجاء في بيان اليونايتد: “نحن نركز على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان، الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والموظفين والمشجعين”.

اليونايتد يتعهد بالرد

وأكد اليونايتد في بيانه أنه سيرد بكافة الحقائق والأدلة على اتهامات النجم Cristiano ronaldo.

وبحسب صحيفة Metro الإنجليزية فإن مان يونايتد قرر تغريم رونالدو مليون جنيه إسترليني بسبب حواره الصحفي مع الإعلامي البريطاني بييرس مورجان.

وكان رونالدو قال في حوار صحفي مع الإعلامي الشهير بييرس مورجان: ” مانشستر يونايتد قام بخيانتي، أجبروني على الرحيل وكان المدرب تين هاج ومعه ربما شخصان أو 3″.

وأضاف النجم البرتغالي : ” منذ عام 2009 والنادي لم يتغير رحلت عنه وعدت بعد 12 سنة ولم يتغير أي شيء، أيضًا قرار تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد وهو في الأصل جاء كمدير رياضي، هذا الأمر فاجأني كثيرًا وفاجأ العالم كله أيضًا”.

وعن المدرب تين هاج فقال اللاعب البرتغالي: ” لم يحترمني، لذلك لن أحترمه أبدًا”.