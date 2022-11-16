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كررت فرنسا تصريحات مشابهة

بريطانيا: إيران حاولت 10 مرات قتل مواطنينا

2022-11-16 الساعة 6:34
بريطانيا: إيران حاولت 10 مرات قتل مواطنينا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس جهاز المخابرات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن أجهزة المخابرات الإيرانية قامت بما لا يقل عن 10 محاولات لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدًا لها.

وقال كين ماكالوم، المدير العام لجهاز المخابرات المعروف باسم MI5: بينما كانت طهران تستخدم العنف لإسكات المنتقدين في الداخل، فإن أجهزة استخباراتها العدوانية كانت تعرض بريطانيا أيضًا لتهديد مباشر.

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بريطانيا إيران حاولت 10 مرات قتل مواطنينا

وتابع: تضمنت طموحات إيران على أرضنا خطف وقتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام، وقد رأينا ما لا يقل عن 10 محاولات من هذه التهديدات المحتملة منذ شهر يناير وحده.

وقال ماكالوم إن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت خصمًا متطورًا تعمل أحيانًا باستخدام موظفيها أو تتودد إلى آخرين للعمل نيابة عنها، وفي بعض الأحيان تكون على استعداد لاتخاذ إجراءات متهورة.

استدعاء دبلوماسي إيراني

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه استدعى أكبر دبلوماسي في طهران؛ بسبب تهديدات من قبل قوات الأمن الإيرانية للصحفيين في بريطانيا.

وقال كليفرلي إنه أوضح للدبلوماسي أنه ليس هناك تسامح مع تهديدات الصحفيين أو تخويفهم وينطبق الأمر نفسه على أي فرد يعيش في المملكة المتحدة.

عقوبات جديدة على إيران 

وقالت بريطانيا يوم الاثنين إنها فرضت عقوبات على عشرين مسؤولًا إيرانيًا من بينهم وزير الاتصالات الحكومي ورئيس شرطة الإنترنت بسبب القمع العنيف للاحتجاجات الذي أشعله مقتل الفتاة العشرينية مهسا أميني في قسم الشرطة.

فرنسا تردد تصريحات بريطانيا

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات مشابهة لرئيس الاستخبارات البريطانية، مفادها أن إيران أصبحت عدوانية بشكل متزايد تجاه فرنسا باحتجاز مواطنيها.

بريطانيا إيران حاولت 10 مرات قتل مواطنينا

وقالت إيران يوم الأربعاء إن عددًا من عملاء المخابرات الفرنسية اعتقلوا لصلتهم بالاحتجاجات.

وبحسب وكالة ريترز، لم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق، لكن لطالما اتهمت طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاحتجاجات الواسعة فيها والتي تشكل واحدة من أجرأ التحديات التي تواجه النظام منذ ثورة 1979.

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