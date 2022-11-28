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قد يفاجئ الأشخاص على حين غرة

بريطانيا: الوحش الروسي قادم 

2022-11-28 الساعة 7:31
بريطانيا: الوحش الروسي قادم 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة ديلي ستار البريطانية إن الوحش الروسي القادم من الشرق يمكن أن يفاجئ البريطانيين على حين غرة وهم غير مستعدين، وقد جاء ذلك الوصف على  المنخفض الجوي الذي يقترب من بريطانيا قادمًا من روسيا.

وتابعت: قد يكون التجمد الكبير المفاجئ في طريقه إلى المملكة المتحدة قبل مناسبة يوم الميلاد وسيُسمع هدير الشتاء مع جليد المنخفض الجوي الوحشي.

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كشف خبراء الأرصاد عن تغيير كبير في الطقس والذي يمكن أن يترك مساحات شاسعة من البلد عالقة فيما يصل إلى أربع بوصات من الثلج، حيث يتجه المنخفض البارد من روسيا ليغرق بريطانيا في درجات حرارة دون الصفر بحلول الأسبوع الأول من ديسمبر.

بريطانيا الوحش الروسي قادم 

الوحش فتح عينه 

قال خبير الطقس، جيم دايل: فتح الوحش الروسي عينه؛ لذلك من المرجح أن يتلاشى الطقس المعتدل هذا الأسبوع ليحل محله طقس أكثر برودة وستزداد في بداية ديسمبر.

وتابع: من المتوقع أن يكون هذا قطسًا شرقيًا يؤدي إلى درجات حرارة منخفضة للغاية مع خطر تساقط الثلوج واحتمال انتشار الأمطار الشتوية في بريطانيا.

أنباء صادمة 

ويأتي هذا المنخفض الجوي القوي ليكون بمثابة صدمة وذلك بعد 10 أشهر من درجات الحرارة فوق المتوسطة ​​في المملكة المتحدة، وكان هذا الخريف معتدلًا للغاية حتى أن النباتات بدأت تزدهر ولذلك وُصف بالربيع الثاني.

بريطانيا الوحش الروسي قادم 

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