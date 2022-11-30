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مع اقتراب مباراة المملكة والمكسيك

بريطاني يشجع الأخضر في البيت السعودي بالدوحة

2022-11-30 الساعة 5:44
بريطاني يشجع الأخضر في البيت السعودي بالدوحة
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو، تشجيع أحد البريطانيين للمنتخب السعودي في البيت السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة.

دعم المنتخب السعودي

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، 4 مشجعين بريطانيين متواجدين بالبيت السعودي، مؤكدين أنهم يحبون المملكة.

وظهر أحدهم وهو يحمل شارة للتشجيع وشنطة باللون الأخضر وعليها شعار المملكة، قائلًا بشكل فرح “سعودية”.

وأكد آخر أنه يدعم المنتخب السعودي مثل المنتخب الإنجليزي، ويأمل أن يفوز في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

مباراة السعودية والمكسيك

وتترقب الجماهير مباراة السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتحقيق فوز جديد.

وقبل لقاء اليوم، يتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

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