بريطاني يشجع الأخضر في البيت السعودي بالدوحة

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
وثق مقطع فيديو، تشجيع أحد البريطانيين للمنتخب السعودي في البيت السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة.
شاهد.. بريطاني يشجع المنتخب السعودي في "البيت السعودي" بـ #الدوحة #السعودية#المكسيك#كأس_العالم#الكأس_على_العربية#مونديال_قطر#مونديال_2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HedFZNuGCOقد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) November 30, 2022
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، 4 مشجعين بريطانيين متواجدين بالبيت السعودي، مؤكدين أنهم يحبون المملكة.
وظهر أحدهم وهو يحمل شارة للتشجيع وشنطة باللون الأخضر وعليها شعار المملكة، قائلًا بشكل فرح “سعودية”.
وأكد آخر أنه يدعم المنتخب السعودي مثل المنتخب الإنجليزي، ويأمل أن يفوز في بطولة كأس العالم بقطر 2022.
وتترقب الجماهير مباراة السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتحقيق فوز جديد.
وقبل لقاء اليوم، يتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.