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بصمات لمصطفى محمد مع نانت

2022-11-03 الساعة 11:29
بصمات لمصطفى محمد مع نانت
المواطن – متابعة

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ساهم الدولي المصري مصطفى محمد في صعود فريقه نانت الفرنسي إلى التأهل للأدوار الإقصائية دور الـ 16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، بعدما تغلب على أولمبياكوس اليوناني بهدفين.

تسجيل وصناعة

سجل مصطفى محمد برأسية رائعة في شباك فريق أولمبياكوس وصنع الهدف الثاني بطريقة رائعة ليصعد فريقه إلى الدور الـ 16 من البطولة الأوروبية.

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وبهذه النتيجة، يتصدر فريق فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ويتواجد نانت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد كاراباج عند 7 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل المجموعة فريق أولمبياكوس بنقطتين.

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