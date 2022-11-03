بصمات لمصطفى محمد مع نانت

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ساهم الدولي المصري مصطفى محمد في صعود فريقه نانت الفرنسي إلى التأهل للأدوار الإقصائية دور الـ 16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، بعدما تغلب على أولمبياكوس اليوناني بهدفين.
سجل مصطفى محمد برأسية رائعة في شباك فريق أولمبياكوس وصنع الهدف الثاني بطريقة رائعة ليصعد فريقه إلى الدور الـ 16 من البطولة الأوروبية.
وبهذه النتيجة، يتصدر فريق فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، ويتواجد نانت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد كاراباج عند 7 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل المجموعة فريق أولمبياكوس بنقطتين.