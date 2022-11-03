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بمشاركة 6 منتخبات

بطولة اتحاد غرب آسيا بجدة تنطلق اليوم

2022-11-03 الساعة 12:47
بطولة اتحاد غرب آسيا بجدة تنطلق اليوم
المواطن – الرياض

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تبدأ اليوم الخميس منافسات النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا بجدة، التي تستضيفها المملكة حتى 15 نوفمبر الجاري، بإقامة مباراتين، الأولى يلتقي فيها المنتخب القطري مع نظيره اللبناني، وفي الثانية يواجه المنتخب البحريني نظيره السوري.




تدريبات متواصلة

يواصل المنتخب السعودي الأخضر تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء، تدريباته في جدة استعدادًا لانطلاق منافسات كأس اتحاد غرب آسيا 2022.

يشارك في البطولة 6 منتخبات هي قطر، البحرين، عمان، سوريا، لبنان بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي الوطني المستضيف.

قرعة البطولة

أجريت قرعة البطولة في وقت سابق، وجاء المنتخب السعودي الأخضر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبي سوريا والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات سلطنة عمان، قطر ولبنان.

وتحتضن مدينة جدة البطولة خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

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