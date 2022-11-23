بعد ساعات من الاستغناء عن رونالدو.. اليونايتد لـ البيع

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، عن رغبة عائلة جليزر المالكة للنادي العريق والشهير بـ الشياطين الحمر، في بيع النادي.
وأصدر النادي الإنجليزي، بياناً رسمياً عبر الموقع الإلكتروني للفريق، يؤكد رغبة الملاك في بيع النادي.
وقال نادي مانشستر يونايتد في البيان الرسمي، أمس الثلاثاء: “سينظر المجلس في جميع البدائل الإستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع، أو المعاملات الأخرى التي تنطوي على الشركة”.
وتابع النادي: “سيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتحسين النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي، وذلك من أجل تعزيز النجاح طويل الأمد لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصالح الآخرين”.
ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ 2013 في الموسم الأخير للمدرب الأسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرجوسون.
وكان مالكوم جليزر استحوذ على حصة الأغلبية في النادي عام 2005 من خلال شركة “ريد فوتبول” الاستثمارية.
وامتلك أبناء مالكوم جليزر نادي مانشستر يونايتد، بعد وفاته في 2014 وهم: أفرام، جويل، كيفين، برايان، دارسي وإدوارد جليزر.
ويأتي قرار عائلة جليزر ببيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة، بعد ساعات من فسخ النادي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إثر موجة غضب في النادي من تصريحات اللاعب البرتغالي الشهير تجاه الإدارة والمدير الفني للفريق.