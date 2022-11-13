بلاغ يقود أمانة الرياض لإنهاء استيلاء مواطن على ممر عام

أنهت أمانة منطقة الرياض استيلاء مواطن على ممر عام في بلدية السلي.

تعدٍ على ممر

وحسب مقطع فيديو نشره حساب أمانة الرياض على تطبيق سناب شات، أزالت الأمانة، أحد التعديات على ممر عام مملوك للجميع، حيث أنهت الأمانة هذا الاستيلاء بعد بلاغ من مواطن آخر عبر رقم 940.

مخالفة صريحة

وأزالت الأمانة كل التعديات والمخالفات داخل الممر، حيث تم وضع بوابة لإغلاق الممر، وبناء عدد من الغرف، حيث تعد مخالفة صريحة من قبل المواطن.