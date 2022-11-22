بلاغ يقود المرور لضبط مركبة مخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط مركبة مخالفة لتعليمات النظام، حيث وثق مقطع فيديو زيادة حمولتها من الحشائش بشكل كبير، وذلك في مركز الشيحية بمحافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ما يؤثر على السلامة العامة والمظهر العام.

تطبيق العقوبات

وتجاوب المرور مع المقطع، مؤكدًا أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر للشخص المُبلغ.

ورد عليه المبلغ بالقول “شكراً لجهودكم الجبارة في ضبط النظام العام للقيادة في الطرقات”.

جهود المرور