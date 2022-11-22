بلاغ يقود المرور لضبط مركبة مخالفة

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط مركبة مخالفة لتعليمات النظام، حيث وثق مقطع فيديو زيادة حمولتها من الحشائش بشكل كبير، وذلك في مركز الشيحية بمحافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ما يؤثر على السلامة العامة والمظهر العام.
وتجاوب المرور مع المقطع، مؤكدًا أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر للشخص المُبلغ.
وتقدم الإدارة العامة للمرور جهودًا حثيثة، وتتابع كل البلاغات التي ترد لها للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.