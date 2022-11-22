Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
تقارير
حصاد اليوم
تمثل الأمل الأخير لهم

بلومبرغ: الدول الأوروبية تنتظر كلمة من فرنسا

2022-11-22 الساعة 4:23
بلومبرغ: الدول الأوروبية تنتظر كلمة من فرنسا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة بلومبرغ إن جميع الدول الأوروبية تنتظر كلمة واحدة من فرنسا، وذلك في ملف إمدادات الكهرباء، حيث تعتمد أغلبها على المحطات النووية الفرنسية التي تمدها بالطاقة.

وتنتظر الدول الأوروبية، بفارغ الصبر، كلمة النجاح من حيث استكمال إصلاحات المفاعلات المتعطلة في فرنسا، وذلك لأنها تمثل الأمل الأخير لإمدادات الكهرباء بعد قطع إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأخضر يحطم ميسي ورفاقه ويُبهر العالم بثنائية في الأرجنتين

Img

قطر تتسلح بالأرض والجمهور والإكوادور تعود بعد غياب

وتابع التقرير: تفاقم وضع إمدادات الكهرباء منذ أن تعطلت مفاعلات فرنسا، أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا، وقد تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا إذا فشلت شركة كهرباء فرنسا بإعادة تشغيل ربع محطاتها النووية على الأقل بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وحذرت شركة RTI شبكة نقل الكهرباء الفرنسية، من أن مخاطر نقص إمدادات الكهرباء في يناير المقبل آخذة في الارتفاع، لاسيما مع تأخر الجدول الزمني للصيانة لبضعة أسابيع.

ودعت مرافق توليد الكهرباء في فرنسا أطقم اللحام من الولايات المتحدة وكندا للمساعدة في إصلاح الشقوق غير المتوقعة في عشرات المحطات النووية.

وقالت حكومة فرنسا: نعلم أن فرق الصيانة لدى شركة كهرباء فرنسا مستنفرة للغاية، ومع ذلك، يجب أن نكون مستعدين لأي موقف، بما في ذلك احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع كبير من المواطنين هذا الشتاء.

أمن الطاقة في فرنسا بخطر

وأدت مشكلات المحطات النووية الفرنسية المتعطلة، التي تمد البلاد بأكثر من ثلثي كهربائها، إلى تعريض أمن الطاقة في فرنسا للخطر، بل وتؤدي التأثيرات الجانبية المحتملة من نقص إمدادات كهرباء إلى وضع مشغلي الشبكات في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب.

وقال نائب رئيس شركة الاستشارات والأبحاث كبلر، إيمريك دي فيغان، نظام الطاقة في فرنسا يشهد صعوبات أكثر مما واجهها في السنوات السابقة، وإعادة أكثر من 10 مفاعلات إلى الشبكة في غضون 4 أسابيع مسألة تبدو مستحيلة.

بلومبرغ الدول الأوروبية تنتظر كلمة من فرنسا 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير