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جاء ذلك على هامش اجتماعه مع وزراء الناتو

بلينكن: روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية

2022-11-29 الساعة 2:35
بلينكن: روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية
المواطن- متابعة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن موسكو تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية، مشيرًا إلى أن روسيا حولت البحر الأسود إلى ساحة حرب.

وزير خارجية أمريكا: روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية

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وأكد أنتوني بلينكن في كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو المنعقد في بوخارست لمناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أن الغرب يشهد اتحادًا قويًا لمواجهة الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، مضيفًا أنهم نجحوا في تضييق مصادر التمويل لموسكو.

عقوبات غير مسبوقة على روسيا

واستطرد: نحن نعمل على الضغط على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، وفي هذا الإطار فقد تم فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

استمرار الدعم العسكري

وقال بلينكن أيضًا إن أمريكا مستمرة بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وسيعملون على التصدي لاستهداف بوتين للبنية التحتية للطاقة في كييف.

مباراة أمريكا وإيران

وفي سياق آخر، تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن مباراة أمريكا وإيران في مونديال كأس العالم في قطر 2022، قائلًا إنه واثق من فوز منتخب الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه، فقد رفض تسييس مباراة المنتخبين.

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