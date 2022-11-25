بناء منزل من الذهب في فيتنام

قرر الفيتنامي نجوين فان ترونج، وهو رجل أعمال جمع ثروته في مجال العقارات، بعد زيارة للعديد من دول العالم، بناء منزل مختلف يتمتع بجاذبية وتصميم فريد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي النهاية وبعد عودته لوطنه، اهتدى نجوين إلى استخدام الذهب في بناء منزله، الذي استغرق 3 سنوات، حتى الانتهاء منه.

من المعروف أن منزل رجل الأعمال الفيتنامي نجوين فان ترونج، يحظى باهتمام كبير في مدينة كن ته، رابع أكبر مدن فيتنام؛ نظرًا لتصميمه الفريد، إذ تبدو كل قطعة في المنزل من الداخل والخارج كأنها مصنوعة من الذهب أو مطلية بالذهب على الأقل.